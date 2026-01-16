Bakan Göktaş, Köyceğizli şehit çocuklarını unutmadı

Bakan Göktaş, Köyceğizli şehit çocuklarının karne sevincine ortak oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde duygulandıran ziyaret

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hediyeleriyle Orman Şehidi Görkem Hasdemir’in çocuklarının karne sevincine ortak oldu.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı birinci döneminin sona erdiği karne gününde, 2021 yılında şehit düşen orman kahramanı Görkem Hasdemir’in ilkokul birinci sınıfa başlayarak ilk karnesini alan oğlu Kuzey Hasdemir ile kardeşi Demir Hasdemir ziyaret edildi.

Ziyareti gerçekleştiren heyet adına, tebrik kartı, mesaj ve hediyeler Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu tarafından Kuzey Hasdemir ve Demir Hasdemir'e takdim edildi.

Karne gününde kendilerini unutmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, şehit çocukları ve aileleri tebrik kartı, mesaj ve hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

