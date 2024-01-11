İstanbul'da asayiş uygulamasından aranan 571 zanlı ele geçirildi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde 219 farklı noktada gerçekleşen asayiş uygulamasının ilk bölümüne, 1759 emniyet personeli, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 2 bot dahil oldu.

İstanbul’da 1366 emniyet mensubunun yer aldığı asayiş uygulamasının ikinci bölümü, 22.00-23.59 arası umuma açık mekanlarda yapılan kontrollerle tamamlandı. Bu uygulama, “Huzur İstanbul” adıyla biliniyor.

Denetimlerde 188 bin 736 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan dolayı aranmakta olan 571 şüpheli ve askerlik yapmamış 140 kişi tutuklandı. Ayrıca 436 kişi de şüpheli olarak gözaltına alındı.

Polis, yaptığı operasyonda 34 adet lisanssız silah, 8 adet kurusıkı silah, 238 adet mermi, 2 kilo 869 gram uyuşturucu, 14 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 664 bin 380 TL, 15 bin 230 euro ve 1135 dolar ele geçirdi.

Polis, 495 adet kamuya açık mekanı denetlediği operasyonda, bir işletmeye ve 26 kişiye 19 bin 580 TL tutarında ceza uyguladı. Ayrıca operasyonda 12 adet yabancı uyruklu şahsa da gerekli işlemler yapıldı.

Polis, 29 bin 372 adet araç ve 1412 adet motosikleti denetlediği operasyonda, 2 bin 50 araç, 18 sürücü ve 8 vale hakkında işlem gerçekleştirdi. Ayrıca 5 araç trafikten çekildi. Operasyon sonucunda sürücülere 839 bin 369 TL tutarında ceza kesildi.