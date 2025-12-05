İstanbul’da 'Casperlar' ve 'Çirikinler' Operasyonu: 7 Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın genişlettiği soruşturma

İstanbul'da, 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile 'Casperlar' ve 'Çirikinler' adına eylem hazırlığındayken yakalanmasının ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü çalışmalarda, 3 Aralık tarihinde yakalanan iki şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

İncelemeler kapsamında, 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta bir adresin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 3 şüpheli ve 25 Kasım tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin olarak 2'si SSÇ olmak üzere 4 şüpheli ile bağlantı ihtimali değerlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü talimatıyla düzenlenen operasyonlarda, belirlenen adreslere 5 Aralık günü yapılan baskınlarda 3'ü SSÇ olmak üzere 7 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

DÜZENLENEN OPERASYONLARDAN GÖRÜNTÜLER