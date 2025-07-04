İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Dolandırıcılık Yöntemi: Polis ve Savcı Kılığına Girme

İstanbul'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Ümraniye ve Sultanbeyli'de dolandırıcıların kurbanlarıyla iletişime geçerek, 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit alması sonrası harekete geçti.

Operasyon ve Gözaltılar

Ekipler, dolandırıcılık şikayetleri üzerine çalışma başlattı ve cep telefonlarıyla mağdurları arayarak ziynet eşyalarını teslim alan zanlıları tespit etti. Bu kapsamda, 1 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda V.A. (23), T.E.Ö. (22) ve M.K. (25) gözaltına alındı.

Suç Kayıtları ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden V.A.'nın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunduğu, M.K'nın ise 2 kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu olay, dolandırıcılıkla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kendilerini polis veya savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.