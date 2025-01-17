İstanbul'da FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 17 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli olarak düzenlenen büyük bir FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 40 şüpheliden 17'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri farkındalık oluşturarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 17 şüphelinin tutuklanmasına ve 23'ü için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ek olarak, gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şüpheliler arasında, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran, itirafçı ifadeleri bulunan ve örgüt içinde 'sözde sorumlu' olarak görev yapan kişiler yer alıyor.

Operasyonda, 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, bir icra müdürü, bir Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor ve emekli polis memuru gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 50 şüpheli belirlenmiştir. İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli yakalanmış ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir.