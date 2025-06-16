İstanbul'da 'Gazze İçin Nöbete Davet' Eylemi Sona Erdi

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi, planlanan 48 saatten daha fazla bir sürede sona erdi. Üçüncü gününe giren eylemde, katılımcılar akşam saatlerinde bir araya gelerek, "Özgürlüğün çok yakındır Gazze" sloganları attı. Eylemin amacı, Gazze’ye uygulanan ablukanın sona ermesini talep etmekti.

Open Rafah Üyesi Muhammet Fatih Sinan, Cuma gününden bu yana, Mısır'ın Refah Kapısı'na ulaşmaya çalışan binlerce aktivistin engellenmesi sebebiyle aralıksız nöbette olduklarını ifade etti. Sinan, "Bize gelen haberler, mevcutta bölgeye giden Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönmesinin istendiği yönünde. Ancak biz, Mısır Refah Kapısı'nın Gazzeli sivillere açılmasına yönelik nöbetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Akademisyen aktivist Enes Yalman, March to Gaza Türkiye ekibi olarak Kahire'ye girmeyi başardıklarını ancak Mısır Devleti'nin bu süreçte birçok kısıtlama getirdiğini belirtti. Yalman, "Mısır'daki Gazze yürüyüşüne katılmak için 10 binden fazla insan bilet aldı. Ancak bunların yüzde 80'ine katılma imkanı verilmedi; birçok kişi geri döndü ya da kapıda çevrildi" dedi.

March to Gaza Türkiye Başkanı Dr. Hüseyin Durmaz, Kahire'deki Türkiye Büyükelçiliği'nden online olarak bağlanarak, "54 ülkeden binlerce aktivist olarak Mısır'da bir araya geldik. Gazze'deki insani kriz gerçek olması sebebiyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek istedik. Rafah Sınır Kapısı’na yürüyerek Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Sesimizi yükselterek Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürmesi planlanan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi üçüncü gününde sona erdi.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürmesi planlanan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi üçüncü gününde sona erdi.