İstanbul'da Gece Boyu Kar: Taksim'de Kartpostallık Görüntüler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla kar etkili oldu. Günlerdir aralıklarla süren yağış, özellikle şehrin kuzey kesimlerinde yoğunluk gösterdi.

Taksim'de kısa süreli etkili olan kar yağışı, yerli ve yabancı turistlerin telefonlara sarılarak fotoğraf çektirmesine neden oldu. Meydanda ortaya çıkan görüntüler kartpostallık anlar oluşturdu.

Hava Tahmini

Gece boyu kısa aralıklarla etkili olacak kar yağışının, pazar günün ilk ışıklarıyla birlikte pazartesi gününe kadar etkili olmaya devam etmesi, hafta ortasına doğru ise yerini yağmurlu havaya bırakması bekleniyor.

