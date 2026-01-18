Terme'ye Bölgenin En Geniş Ambulans Helikopter Pisti: Başkan Şenol Kul

Başkan Şenol Kul, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Terme Devlet Hastanesi'ne bölgenin en geniş hava sahasına sahip ambulans helikopter pistinin kazandırıldığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:39
Terme'ye Bölgenin En Geniş Ambulans Helikopter Pisti: Başkan Şenol Kul

Terme'ye Bölgenin En Geniş Ambulans Helikopter Pisti: Başkan Şenol Kul

İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Terme Devlet Hastanesi için kritik yatırım

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında ilçeye kazandırılan ve bölgenin en geniş hava sahasına sahip olacak ambulans helikopter pistinin, sağlıkta saniyelerin bile kritik olduğu durumlarda hastalar için bir umut kapısı olacağını söyledi.

Terme Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Terme Devlet Hastanesi'ne hizmet verecek olan projenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ile birlikte şantiye alanını ziyaret ederek ekiplerden teknik bilgi aldı.

Projenin her aşamasında belediyenin öz kaynaklarının seferber edildiğini vurgulayan Başkan Kul, "Asıl amacımız Terme Devlet Hastanesi’nin imkanlarını en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu hayati yatırımın dolgu çalışmalarından beton dökümüne kadar tüm altyapı ve yapım süreci belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Ekiplerimiz, saniyelerin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle, projeyi bir an önce tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor" dedi.

Hastalarımıza Umut olacak

Başkan Kul, projenin önemini şöyle özetledi: "Sağlıkta umudun adı Terme olacak". "Bölgenin en geniş hava sahasına sahip olacak bu pist, tüm hastalarımız için büyük bir umut olacak. Acil vakalarda hastalarımızın en hızlı ve en güvenli şekilde sevkiyatını sağlamak adına bu yatırımı çok önemsiyoruz. Hedefimiz, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da modern ve güçlü bir Terme inşa etmektir. Tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SEZAİ UZUN İLE BİRLİKTE ŞANTİYE ALANINA...

BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SEZAİ UZUN İLE BİRLİKTE ŞANTİYE ALANINA GİDEREK EKİPLERDEN TEKNİK BİLGİ ALDI.

YAPIMI DEVAM EDEN PROJE

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dr. Harun Yerhan: Düzenli Kan Şekeri Ölçümü Hayati Önem Taşıyor
2
Avcılar'da Saatler Süren Elektrik Kesintileri Esnafı Mağdur Etti
3
Yıldırımkaya: Sokak Hayvanları İçin İş Birliği Sürecek
4
Kepez Belediyesi’nden Zeytinlik Mahallesi’ne Yeni Yol Çalışması: 7843 ve 7846 Sokaklar Fevzi Çakmak Caddesi’ne Bağlanıyor
5
Siirt'te 13 Yaşındaki Ayşete'nin Burun Akıntısı Kafa Tabanına Uzan Kitleyi Ortaya Çıkardı
6
Ege’nin İki Yakası Bursa’da: Mübadele Ezgileri Merinos’ta
7
Bursa'da Üç Aylar Boyunca Her Pazar Sıcak Çorba İkramı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları