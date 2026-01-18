Terme'ye Bölgenin En Geniş Ambulans Helikopter Pisti: Başkan Şenol Kul

İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Terme Devlet Hastanesi için kritik yatırım

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında ilçeye kazandırılan ve bölgenin en geniş hava sahasına sahip olacak ambulans helikopter pistinin, sağlıkta saniyelerin bile kritik olduğu durumlarda hastalar için bir umut kapısı olacağını söyledi.

Terme Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Terme Devlet Hastanesi'ne hizmet verecek olan projenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun ile birlikte şantiye alanını ziyaret ederek ekiplerden teknik bilgi aldı.

Projenin her aşamasında belediyenin öz kaynaklarının seferber edildiğini vurgulayan Başkan Kul, "Asıl amacımız Terme Devlet Hastanesi’nin imkanlarını en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu hayati yatırımın dolgu çalışmalarından beton dökümüne kadar tüm altyapı ve yapım süreci belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Ekiplerimiz, saniyelerin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle, projeyi bir an önce tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor" dedi.

Hastalarımıza Umut olacak

Başkan Kul, projenin önemini şöyle özetledi: "Sağlıkta umudun adı Terme olacak". "Bölgenin en geniş hava sahasına sahip olacak bu pist, tüm hastalarımız için büyük bir umut olacak. Acil vakalarda hastalarımızın en hızlı ve en güvenli şekilde sevkiyatını sağlamak adına bu yatırımı çok önemsiyoruz. Hedefimiz, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da modern ve güçlü bir Terme inşa etmektir. Tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

