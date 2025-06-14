İstanbul'da Geleneksel 'Torun Tombalak Festivali' Coşkuyla Gerçekleşti

İstanbul'da 'Torun Tombalak Festivali' Coşkuyla Gerçekleşti

İstanbul, aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen 'Torun Tombalak Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Huzurevi sakinleri, çocuklarla bir araya gelerek geleneksel oyunlar oynadı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2025 Aile Yılı vizyonu kapsamında gerçekleştirilen 'Yeniden Oynuyoruz' projesinin etkinliklerinden biri olan Festival, Rami Kütüphanesi bahçesinde yoğun bir katılım ile yapıldı.

Festival süresince huzurevlerinde kalan büyükler, çocuklarla birlikte geçmişle bugünü birleştirerek sıcak ve samimi anlar yaşadı. Katılımcılar, kültürel mirasın yaşatılmasına katkıda bulunurken aynı zamanda eğlenceli zaman geçirdi.

Gün boyu süren etkinlikte Hacivat-Karagöz gösterisi, Masalcı Abla'nın hikaye anlatımları, İbiş gösterisi, Osman Doğan'ın stand-up performansı, çeşitli atölye çalışmaları, sportif etkinlikler ve nostaljik ikramlar büyük bir ilgiyle karşılandı.

Rami Kütüphanesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içeriğiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Raşit Yüksel, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, "Kuşaklar arası aktarımı hedefleyen etkinlikte kültürel mirasımızın taşıyıcısı kıymetli büyüklerimizi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla buluşturduk. Bu etkinlikte, bezirganbaşı, topaç, misket, hımbıl, 9 taş, çember yuvarlama gibi büyüklerimizin çocukluk oyunları ile kuşaklar arası etkileşimi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen "Torun Tombalak Festivali"nde huzurevi sakinleri çocuklarla buluştu.

İstanbul'da aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen "Torun Tombalak Festivali"nde huzurevi sakinleri çocuklarla buluştu.