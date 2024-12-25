İstanbul'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların tanıtıldığı bir video gösterildi.

Fikirlerin Temelleri Atıldı

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek önemli çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, gençlerle birlikte karar alma sürecine katkıda bulunacaklarını ifade etti. Özbay, "Türkiye Yüzyılı" için gençlik politika belgesini gençlerle birlikte hazırlamak istediklerini belirtti.

Gençler, Ülkenin Geleceği İçin Değerli Kaynak

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya da gençlerin ülkenin en kıymetli hazineleri olduğunu dile getirdi. Kaya, gençlerin bugün Türkiye’ye sağladıkları katkının yanı sıra gelecekte de daha büyük faydalar sağlayacaklarına dikkat çekti. Gençlerin fikirlerinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Atölye Çalışmalarıyla Çözümler Üretildi

Çalıştayın devamında Necla Aslan tarafından Gençlik Politika Belgesi'nin tanıtımının yapılmasının ardından gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştığı bir istişare oturumu gerçekleştirildi.

Atölye çalışmaları çerçevesinde öğrencilere yönelik çeşitli konularda sunumlar yapıldı. Bu konular arasında Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Bilim ve Teknoloji, Değerler, Çevre ve İklim, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik ve Sağlığı, Gençlik Bilgilendirmesi, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum, Sosyal Kapsayıcılık, Uluslararası Gençlik Çalışmaları yer aldı.