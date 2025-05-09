İstanbul'da Gençlik Projesi: Pusula İnsanlığın Ortak Yönü Tanıtıldı

İstanbul'da Gençlik Projesi Tanıtımı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü' adlı uluslararası gençlik projesinin tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında destekleniyor ve Türkiye ile Filistin'den gençlerin kültürel miras, uluslararası hukuk, şehir bilinci ve insan hakları konularında buluşmasını hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısının Mesajı

Tanıtım programında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, projenin temel değerleri hatırlattığını vurguladı. Koçoğlu, Filistin'de yaşananların sadece bir halkın sorunu değil, uluslararası hukukun vicdanının sınavı olduğunu belirtti. Bu bağlamda, 'İstanbul'dan Kudüs'e uzanan bu proje sadece coğrafi güzergah değil, iki toplum arasındaki karşılıklı saygıyı da temsil ediyor' ifadelerini kullandı.

Tüm Mazlumların Yanında Türkiye Cumhuriyeti

Koçoğlu, Kudüs'ün bir yön ve duruş olduğunu söyleyerek, 'Dünyanın dört bir yanında zalimlerin yanında, her mazlumun yanında Türkiye Cumhuriyeti vardır' dedi. Türkiye'nin sadece siyasi duruşuyla değil, kültürel bilinçle Kudüs’ün sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Filistin Büyükelçisinden Teşekkür

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, projenin insanlık arasındaki diyaloğu güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı ve Türkiye’nin Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti.

Kültürel Diplomasi ve Öğrencilerin Gelecek Etkileşimleri

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, projenin Türk ve Filistinli öğrencileri bir araya getirerek kültürel diplomasi ve insan hakları farkındalığı oluşturmayı amaçladığını belirtti. Projenin, gençlerin kültürel mirası korumada ve dini özgürlükleri savunmada kritik bir rol oynayacağını söyledi.

İHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, projenin Kudüs odaklı olduğunu ve öğrencilere kültürel ve insan hakları perspektifinden deneyimler kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Program sonunda, projenin her iki tarafa da önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesinin "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" başlıklı uluslararası gençlik projesinin tanıtımı İHÜ Başakşehir Yerleşkesinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesinin "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" başlıklı uluslararası gençlik projesinin tanıtımı İHÜ Başakşehir Yerleşkesinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.