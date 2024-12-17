İstanbul'da Girişimcilerin Buluşma Noktası: Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime Etkinliği

Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime Etkinliği İstanbul'da Gerçekleşti

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime" etkinliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğiyle gerçekleştirildi.

İÜ Beyazıt Yerleşkesi'nde yer alan Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, GİV çatısı altında Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacak projeleri bir araya getirdiklerini belirtti.

Emecen, girişimcilerin projelerini ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu platformda yer alarak projelerinizi geniş kitlelere ulaştırabilir, girişimcilik yolculuğunuzda cesaret bulabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemimiz hızla büyümekte. Ben de bir girişimciyim; savunma sanayi alanında çeşitli üretimlerimiz bulunmakta. Bu büyümenin bir parçası olmak için GİV gibi kurumların yapmış olduğu çalışmalar çok kıymetli." diye konuştu.

Katılımcılara daha büyük başarılara imza atmak için gösterdikleri çaba için teşekkür eden Emecen, herkesi 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenleyecekleri etkinliğe davet etti. Emecen, "Gelecek etkinliğimizde sesimizi Filistin'de yaşanan zulme karşı en gür şekilde duyurmayı hedefliyoruz." dedi.

11. GİV Girişimcilik Ödülleri Töreni

Etkinlik, girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin yatırımcılarla buluşturulması amacıyla başlatılan panellerle devam etti. Öğleden sonra üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge merkezlerinden katılan girişimcilerin projeleri инвестиции ile buluştu. Yarından itibaren etkinlik kapsamında 11. GİV Girişimcilik Ödülleri töreni gerçekleştirilecek.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğinde "Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime" etkinliği İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi. Etkinliğe Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen de katılarak konuşma yaptı.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu işbirliğinde "Türkiye Girişimci Buluşması Fikirden Girişime" etkinliği İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi. Etkinliğe Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen de katılarak konuşma yaptı.