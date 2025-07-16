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İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

İstanbul'da halı saha kiralama fiyatlarına %600 oranında zam yapıldı. İBB'nin yeni tarifesi ile spor tutkunları zor durumda.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:56
İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına Şok Zam

İstanbul'da yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı! 2025 yılının ikinci yarısı için belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor A.Ş. tesislerinde geçerli olacak yeni fiyat tarifesi, %600 zam oranıyla sporseverleri şaşırttı.

İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan "2025/2 Dönemi Uygulanacak Birim Fiyatlar" listesi, halı saha kiralama fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. İstanbul'da yaşayan gençler ve spor tutkunları için vazgeçilmez bir sosyal alan olan halı sahalar, artık neredeyse ateş pahası hale geldi.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

İşte bir saatlik halı saha kiralamak için ödenecek yeni rakamlar:

  • Aydınlatmasız Açık Halı Saha (Saatlik): 1.500 TL
  • Aydınlatmalı Açık Halı Saha (Saatlik): 2.250 TL
  • Kapalı Halı Saha (Saatlik): 2.800 TL

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İBB'ye ait bir kapalı halı sahanın saatlik ücreti yalnızca 400 TL civarındaydı. Bugün açıklanan yeni tarifeyle birlikte bu ücretin %600 artarak 2.800 TL'ye çıkması, spor camiasında "tarihi zam" olarak yorumlanıyor.

Bu durum, İstanbul'daki spor tutkunlarının bütçelerini sarsacak gibi görünüyor. Halı sahalara olan ilginin bu kadar büyük bir zam ile karşılaşması, birçok sporcunun ve sporseverin maçlarını ne şekilde gerçekleştireceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

İstanbul'daki halı sahaların bu büyük zammından nasıl etkileneceği ise merakla bekleniyor.

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