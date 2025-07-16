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İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur' Uygulaması

İstanbul'da polis, helikopter destekli huzur uygulamasıyla birçok ilçede denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 21:52
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur' Uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, şehir genelinde helikopter destekli 'huzur' uygulaması düzenledi. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlerde, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler görev aldı.

Uygulama noktalarında, durdurulan araçlar detaylı bir şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri de titizlikle kontrol edildi. Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki denetimlerde, ekipler durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Kadıköy'de gerçekleştirilen denetim sırasında, ekipler Kuşdili Caddesi'nde şüpheli görülen araçları durdurdu. Uygulama kapsamında, 3 sürücüye ters yönden geldikleri için, 1 motosiklet sürücüsüne ise ehliyeti olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı. Fatih...

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı. Fatih...

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

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