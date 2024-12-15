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İstanbul'da İlk Kez: 'Han Sultan: Altın Orda Operası' Sanatseverlerle Buluştu

'Han Sultan: Altın Orda Operası', İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu, tarihi bir yolculuğa davet ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:31
İstanbul'da İlk Kez: 'Han Sultan: Altın Orda Operası' Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul'da İlk Gösterim

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle sahnelenen 'Han Sultan: Altın Orda Operası', Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Tarihi Bir Hikaye

Operada, Altın Orda Devleti'nin kaderini değiştiren ve bir annenin zekası, gücü ile iradesinin ön planda olduğu kahraman Han Sultan'ın hikayesi anlatılmaktadır. Cengiz Han'ın Harezm'i fethetmesiyle başlayan bu epik yolculuk, Altın Orda'nın kuruluşuna kadar uzanıyor.

Epik Performans

Almatı Operası'nın usta sanatçıları tarafından sahnelenen eserde, toplamda 300 kişilik bir kadro yer aldı. Operanın bestecisi Khamit Shangaliyev, librettosu Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Maraltay İbrayev olan eser, İtalyan yönetmen Davide Livermore tarafından sahneye kondu.

Görsel Sanatlar ve Koreografi

Eserin sahne tasarımını Eleonora Peronetti, ışık tasarımını uluslararası ünlü yönetmen Gaetano La Mela, koreografisini ise balet Asem Aldybekova üstlendi. Kostüm tasarımı için toplam 173 kostüm hazırlandı; bu tasarım ise Aynur Erimbetova tarafından gerçekleştirildi.

Sanatseverlerle Yeniden Buluşuyor

Bu muhteşem opera, yarın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerin karşısına çıkacak. İlgili herkesin bu eşsiz performansı kaçırmaması önerilir.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile...

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle sahnelenen "Han Sultan: Altın Orda Operası", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile...

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle sahnelenen "Han Sultan: Altın Orda Operası", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

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