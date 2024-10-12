İstanbul'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 2,437 Cihaz Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir kaçakçılık operasyonunda 2,437 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon, şehrin çeşitli noktalarında yapıldı ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Koordineli Çalışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerle ortaklaşa çalışma yürüttü. Hedef, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı faaliyetleri önlemekti.

Operasyon Süreci

Operasyon kapsamında, sosyal medya ve internet üzerinden elektronik sigara satışını yapan şüphelilere yönelik olarak İstanbul genelinde 31 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Elde edilen bulgular, önemli bir kaçakçılık ağına işaret ediyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

İlgili adreslerde yapılan aramalarda sadece 2,437 elektronik sigara değil, aynı zamanda 57 akıllı cep telefonu ve 71 bluetooth kulaklık gibi ürünler de bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.