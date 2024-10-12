DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.147.092,86 0,46%

İstanbul'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 2,437 Cihaz Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2,437 kaçak elektronik sigara ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:54
İstanbul'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 2,437 Cihaz Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir kaçakçılık operasyonunda 2,437 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon, şehrin çeşitli noktalarında yapıldı ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Koordineli Çalışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerle ortaklaşa çalışma yürüttü. Hedef, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı faaliyetleri önlemekti.

Operasyon Süreci

Operasyon kapsamında, sosyal medya ve internet üzerinden elektronik sigara satışını yapan şüphelilere yönelik olarak İstanbul genelinde 31 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Elde edilen bulgular, önemli bir kaçakçılık ağına işaret ediyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

İlgili adreslerde yapılan aramalarda sadece 2,437 elektronik sigara değil, aynı zamanda 57 akıllı cep telefonu ve 71 bluetooth kulaklık gibi ürünler de bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malezya'da Filistin İçin Gösteri Düzenlendi
2
Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi
3
Ankara'da 'Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü' Paneli Yapıldı
4
Karaman'da Obruk Oluştu: Tarım Alanında Tehlike
5
Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 18 Tutuklama
6
Ankara'da Alkol Kaçakçılığına Darbe: 4 Şüpheli Yakalandı

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...