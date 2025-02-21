İstanbul'da Kar Yağışı Eğlencesi: Vatandaşlar Halay ve Horonla Karşıladı

İstanbul'da etkili kar yağışı altında vatandaşlar sokaklarda halay çekip kar topu oynayarak eğlendi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:16
İstanbul'da Kar Yağışı Eğlencesi: Vatandaşlar Halay ve Horonla Karşıladı

İstanbul'da Kar Yağışı Kutlamaları Devam Ediyor

İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı, vatandaşları sokaklara dökerek eğlenceli anlara sahne oldu. Ayrıca, Beykoz Çubuklu sahili beyaza büründü ve burada yürüyüş yapanlar karın tadını çıkardı.

Halk Oyunları ve Eğlenceler

Sultanbeyli'de, yağmur misali yağan kar altında horon oynayan vatandaşlar, bu güzel anların keyfini çıkardılar. Kentin birçok yerinde aileler, gecenin ilerleyen saatlerinde park ve sokaklarda kar topu oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların Neşesi

Pendik'te, İETT otobüsüne kar topu atan çocukların durumu, otobüs sürücüsü ile mahalleli arasında kısa süreli bir tartışmaya yol açtı. Ancak bu durum, eğlencenin önüne geçemedi.

Halaylarla Devam Eden Eğlence

Güngören ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede, vatandaşlar kar yağışına aldırmadan sokaklarda halay çekerek coşkulu anlar yaşadı. Kışın tadını çıkaranlar, bu görüntülerle kış mevsiminin eğlenceli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Taksim'de Polis ve Vatandaşlardan Eğlenceli Kar Topu Savaşı
2
Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi
3
Kocaeli'de Uçuruma Düşen Cipin Sürücüsü Yaralandı
4
Atasözlerindeki Derin Anlam Sanatla Buluştu: 'Söz Uçar Sanat Kalır' Kitabı Tanıtıldı
5
Samsun'da UMKE, 3 Aylık Bebeği Kar Engeline Rağmen Hastaneye Ulaştırdı
6
IRS, Yaklaşık 7 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
7
Bakan Işıkhan'ın Ablası Seyhan Güneş İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu