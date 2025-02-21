İstanbul'da Kar Yağışı Eğlencesi: Vatandaşlar Halay ve Horonla Karşıladı

İstanbul'da Kar Yağışı Kutlamaları Devam Ediyor

İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı, vatandaşları sokaklara dökerek eğlenceli anlara sahne oldu. Ayrıca, Beykoz Çubuklu sahili beyaza büründü ve burada yürüyüş yapanlar karın tadını çıkardı.

Halk Oyunları ve Eğlenceler

Sultanbeyli'de, yağmur misali yağan kar altında horon oynayan vatandaşlar, bu güzel anların keyfini çıkardılar. Kentin birçok yerinde aileler, gecenin ilerleyen saatlerinde park ve sokaklarda kar topu oynayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların Neşesi

Pendik'te, İETT otobüsüne kar topu atan çocukların durumu, otobüs sürücüsü ile mahalleli arasında kısa süreli bir tartışmaya yol açtı. Ancak bu durum, eğlencenin önüne geçemedi.

Halaylarla Devam Eden Eğlence

Güngören ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede, vatandaşlar kar yağışına aldırmadan sokaklarda halay çekerek coşkulu anlar yaşadı. Kışın tadını çıkaranlar, bu görüntülerle kış mevsiminin eğlenceli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.