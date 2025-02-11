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İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Vuruyor

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, ulaşımda büyük aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:07
İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Vuruyor

İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Vuruyor

İstanbul'da, sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Arnavutköy'de, Anadolu Mahallesi'nde yol beyaza bürünürken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Merkez Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde bir İETT otobüsü, karla kaplı yolda kayarak durağa yanaşmayı başardı.

Kar yağışı nedeniyle bazı İETT otobüslerinin yolda kaldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Başakşehir bölgesinde, Bahçeşehir’de yollar ve yeşil alanlar karla kaplandı ve trafik yoğunluğu yaşandı. Bu nedenle araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti. Özellikle bazı araçlar yoğun kar nedeniyle yokuşu çıkamadı. Olay anında çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücülerin yardımıyla araçlar kurtarıldı.

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