İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları: Vali Gül Denetimlerde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti; 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personel görev yaptı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:56
İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları: Vali Gül Denetimlerde Bulundu

Vali Gül'den Karla Mücadele Denetimi

İstanbul Valisi Davut Gül, etkili kar yağışı nedeniyle mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla karla mücadele ekiplerini ziyaret etti ve yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Yoğun Çalışmalar ve Kullanılan Kaynaklar

Valilikten edinilen bilgilere göre, koruma altındaki önlemler doğrultusunda karla mücadele çalışmalarında toplam 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personel aktif olarak görev aldı. Öte yandan, son yağışlarda kar kalınlığı merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaşmış durumda.

İş Birliği ve Koordinasyon

19 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanıldığı belirtildi. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda şehir genelinde çarşamba günü saat 23.00 itibarıyla ana ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması yaşanmamıştır.

Acil Hizmetler ve Barınma

Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında enerji verilemeyen bir mahalle bulunmamakta ve acil sağlık hizmetlerine yapılan başvurular, eksiksiz bir şekilde karşılanmıştır. Valilik, sokaklardan alınan 1100 evsiz vatandaşı, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirmiştir.

Denetim Gezisinde Gül

Vali Gül, Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk güzergâhındaki Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi ile Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

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