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İstanbul'da Kirazlı-Halkalı Metro Hattı için Yeniden İhale Yapıldı

İstanbul'da iptal edilen Kirazlı-Halkalı metro hattı için yeniden ihale gerçekleştirildi. 6 firma teklif sundu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:17
İstanbul'da Kirazlı-Halkalı Metro Hattı için Yeniden İhale Yapıldı

İstanbul'da Kirazlı-Halkalı Metro Hattı İçin İhale Süreci Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iptal edilen Kirazlı-Halkalı metro hattı için yeniden ihale sürecini başlattı. İhale, Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapıldı.

İhaleye Katılım ve Teklifler

İhalenin ilk oturumuna toplam 6 firma katılım gösterdi. Yapılan tekliflerin detayları şu şekilde sıralandı:

  • Aga Enerji ve 58 Yapı İnşaat İş Ortaklığı: 25 milyar 406 milyon 855 bin 495 lira 77 kuruş
  • Doğuş İnşaat: 24 milyar 79 milyon 944 bin 22 lira 70 kuruş
  • Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı: 23 milyar 560 milyon lira
  • Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı: 23 milyar 894 milyon 831 bin 673 lira 49 kuruş
  • Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı: 22 milyar 350 milyon 861 bin lira
  • Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı: 22 milyar 508 milyon 598 bin 956 lira 60 kuruş

İhalenin ikinci oturumunda ise indirimli teklifler değerlendirildi. Yaklaşık maliyeti 22 milyar 863 milyon 766 bin 41 lira 14 kuruş olan projede, en düşük teklif 21 milyar 982 milyon 861 bin lira ile Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı'ndan geldi.

Geçmiş İhale Süreçleri

Kirazlı-Halkalı metro hattının ilk ihalesi 3 Mart 2017'de yapılmış, ancak müteahhidin tek taraflı fesih hakkını kullanması nedeniyle inşaat durdurulmuştu. 5 Nisan 2024 tarihinde yapılan kaba inşaat ihalesi ise 14 Ağustos 2023'te Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmişti.

İBB, yenilenen ihale kapsamında, kaba inşaat işlerine ek olarak demiryolu ve elektromekanik işlerin yanı sıra yolculu işletme ile ilgili sistemlerin de ihaleye dahil edildiğini açıkladı. Büyütülen ihaleye tekrar başlandı ve rekabet koşulları göz önünde bulunduruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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