İstanbul'da Kuyumcu Dükkanına Kurşun Sıkan Zanlı Yakalandı

Fatih'te Kuyumcu Dükkanına Kurşunlama Olayı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki kuyumcu dükkanına yönelik 10 Şubat'ta gerçekleşen kurşunlama olayı sonrası, bir şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesih Paşa Mahallesi Laleli Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına yönlendirilen kurşunları inceleyerek harekete geçti.

Olayın Detayları

Polis ekipleri, dükkanın duvarlarına isabet eden 6 merminin yanı sıra olay yerinde bulunan 2 boş kovan ve deforme olmuş 3 mermi çekirdeği ile delil topladı. Dükkan ortaklarından S.S, kendisine birisinin geldiğini ve "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 bin dolar borcunuz varmış, bunu ödeyin" diyerek tehditte bulunduğunu belirterek herhangi bir düşmanlığı olmadığını ifade etti.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, A.B.Ç. (22) isimli şüpheliyi tespit etti. 17 Şubat'ta Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik Kamerası ile Olay Anı

Olay anı, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerin, soruşturmanın ilerlemesine ışık tuttuğu bildirildi.