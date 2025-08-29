İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam

İstanbul'da okullar yeni eğitim dönemine son hazırlıklarını yapıyor

İstanbul'da 23 Haziran'dan bu yana yürütülen bakım, onarım ve temizlik çalışmaları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde hız kesmeden sürüyor. 8 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zili için okulların fiziki koşulları elden geçiriliyor.

650 milyon liralık kapsamlı bakım-onarım

Kentteki 6 bin 884 okulda, anaokulundan liseye kadar toplam 2 milyon 859 bin 468 öğrenci ile 171 bin 574 öğretmen yeni döneme başlayacak. Çalışmalar kapsamında çatı tadilatları, dış ve iç cephe boyaları, kalorifer dönüşümleri, sıhhi tesisat ve elektrik yenilemeleri ile pencere ve kapı değişimleri yapıldı.

650 milyon lira tutarındaki merkezi bütçeye, okul aile birlikleri ve diğer bağışçılarla sağlanan katkılarla bu rakamın yaklaşık 1 milyar liraya kadar çıktığı bildirildi. Islak zemin, tuvalet ve lavaboların yanı sıra konferans salonu onarımları, istinat duvar yenilemeleri ile sıra ve masaların tamir, zımpara ve cilalama işleri tamamlandı.

Güvenlik, güçlendirme ve yeni okul inşaatları

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentte neredeyse dokunulmamış okul kalmadığını belirterek, "İstanbul'da neredeyse dokunmadığımız okul kalmadı" dedi. Yentür, 101'i yeni, 49'u yıkılıp yeniden yapılan olmak üzere toplam 150 okulun inşasının devam ettiğini, güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yentür, depreme dayanıklı olmayan hiçbir okul binasında öğrencilerin bulunmadığını, gerektiğinde öğrencilerin sağlam binalara taşınarak ikili eğitime alındığını vurguladı.

Eğitim materyalleri ve Çoklu Yabancı Dil Programı

İstanbul genelinde 29 milyon ücretsiz ders kitabı, resmi ve özel okullarda 8 Eylül sabahı öğrencilerin masasında olacak şekilde hazırlandı. Ayrıca geçen yıldan devam eden ve bu yıl 218 ortaokula yaygınlaştırılan Çoklu Yabancı Dil Programıyla öğrenciler haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere toplam 16 saat ağırlıklı yabancı dil eğitimi alacaklar.

Velilere çağrı: Ev en önemli eğitim alanı

Yentür, 2025'in "Aile Yılı" olduğunu hatırlatarak ebeveynlere yönelik eğitimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Sosyal medya ve internet kullanımında ebeveynlerin bilinçli rolü, akşam okuma saatlerinin düzenlenmesi ve evdeki eğitim ortamlarının etkin kullanımı üzerinde duruldu.

Yentür ayrıca velilere, öğrencilerin trafik ve servis zaman kaybı yaşamaması için evlerine en yakın okulları tercih etmeleri çağrısında bulundu: "Hiçbir okul ayrıcalıklı değildir. Her okula aynı öğretmeni atıyoruz. Her okulun programı aynı, kullanılan kaynaklar aynı."

Yeni dönem dileği

Yentür, öğrencilere zaman yönetimi, disiplin ve ders takibine vurgu yaparak, ödev ve projelerin üzerinde düşünerek yapılmasını, spor, sanat ve sosyal aktivitelerin ihmal edilmemesini istedi. İstanbul'da okulların hazırlıkları tamamlanırken, ilk ders ziliyle birlikte yeni dönemin "güzel ve verimli" geçmesi temenni ediliyor.

