İstanbul'da organize suç örgütüne ağır darbe! 15 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda, Bağcılar ve çevre ilçelerde gerçekleştirdikleri çeşitli suç eylemleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyaları kabarık olup, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit gibi suçlardan haklarında işlem yapıldı.



ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

İstanbul'da, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edildi. Elde edilen bilgilere göre, örgüt, Bağcılar ve çevre ilçelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" gibi suçları kapsayan 10 eylem gerçekleştirmişti. Bu suçların merkezinde ise elebaşı Z.A.'nın bulunduğu öğrenildi.

1 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla, örgüt üyelerinin farklı adreslerde yakalanması sağlandı. Operasyon sırasında, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Operasyonun ayrıntılarına göre, örgütün yöneticilerinden E.A., Bağcılar'daki 12 iş yeri sahibini tehdit ederek haraç talep etmiş ve 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlemişti. Bu saldırılardan birinde, kardeşiyle kafede oturan bir polis memuru başından hafif şekilde yaralanmıştı. E.A.'nın suç eylemlerinde aktif rol oynadığı, özellikle tetiği çeken kişiler arasında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un çeşitli noktalarında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, suç aletleri olarak kullanılan 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken, örgütün diğer üyelerinin de tespit edilerek yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

AVUKATLARDAN "DARP" İDDİASI

Operasyon sonrasında gözaltındaki müvekkilleriyle görüşmek üzere emniyete gelen avukatlar Ş.A. ile B.K., sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, polis memurları tarafından darbedildiklerini öne sürdüler. Avukatlar, bu iddialarını savcılığa ilettiklerini belirterek, emniyetten çıkış anlarını gösteren cep telefonu kamerası kayıtlarını paylaştılar.

Ancak, bu görüntülerde avukatların polis memurlarına hakaret ettiği ve bu nedenle polislerin zor kullanmak zorunda kaldıkları görüldü. Olayla ilgili olarak savcılık, hem avukatların hem de polislerin ifadelerini alarak soruşturmayı genişletecek.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Bağcılar ve çevre ilçelerde organize suç örgütüne yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerinin kökünü kazımak ve şehirde güvenliği sağlamak amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.