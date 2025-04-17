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İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Sahipleri İBB Önünde Eylem Düzenledi

İstanbul'da özel halk otobüsü sahipleri, İBB'ye ödemelerinin gecikmesi nedeniyle eylem yaptı ve taleplerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:49
İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Sahipleri İBB Önünde Eylem Düzenledi

İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Sahiplerinden İBB'ye Tepki

İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Grubun temsilcileri, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde toplanarak seslerini duyurdu.

Ödemeler ve Talepler

Toplantıda Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş, özel halk otobüsü esnafının kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti. Güneş, İBB yetkilileriyle yaptıkları 4 görüşmenin hiçbir sonuç getirmediğini vurgulayarak, "Bizi oyaladılar. Şu an içeride 3 bin 41 aracın 6 milyar lira alacağı var," dedi.

Psikolojik Baskı İddiaları

Güneş, İETT'nin uyguladığı psikolojik baskılardan söz ederek, "Saraçhane'ye geldiğimizde mobbing ile tehdit ediliyoruz. Ruhsatlarımızı iptal etmekle korkutuluyoruz," şeklinde konuştu.

Alternatif Ödeme Seçeneği

Güneş, İBB'nin ödemelerini ay sonuna kadar yapmaması durumunda, kendi kişisel POS cihazlarını araçlarına koyacaklarını belirtti. "Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim kişisel POS cihazlarımıza yapınız," dedi.

Esnafın Zor Durumu

Özel halk otobüsü şoförü İsmail Çağla, esnafın 5,5 aydır alacaklarını alamadığını dile getirerek, "Bu parayı ödeyemiyorsanız, verdiğiniz bedava kartları kaldırın, bu işi bize devredin," önerisinde bulundu.

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini...

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş, grup adına açıklama yaptı.

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