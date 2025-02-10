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İstanbul'da Özel Hastanede Yaşlı Hastaya Kötü Muamele Davası Başladı

İstanbul'da özel hastanede yaşlı bir hastaya kötü muamele ile suçlanan 7 sanığın davasının ilk duruşması yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:31
İstanbul'da Özel Hastanede Yaşlı Hastaya Kötü Muamele Davası Başladı

İstanbul Özel Hastanesinde Yaşanan Kötü Muamele Davası

İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı bir hastaya yönelik kötü muamele vakası hakkında yürütülen davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Dava, sağlık personelinin yaşlı bir kadına gördüğü muameleye ilişkin videoların sosyal medyada yayımlanmasının ardından açıldı ve toplamda 7 sanık, 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Duruşma Detayları

Terör mağduru Nermin Zeren adlı hastanın yoğun bakımda yaşadığı kötü muamele, Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde masaya yatırıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali E, Nuriye K, Emrah Ö, İlknur K. ve Mert Can S. katıldı. Ali E, savunmasında kayıtlardaki sözlerin kendisine ait olduğunu, ancak suçlamaları reddettiğini ifade etti.

Ali E, hastanın 2 yıl boyunca yoğun bakımda kaldığını ve Alzheimer hastası olduğunu belirterek, "Hastanın eve çıkabilecek durumu vardı. Fakat hastane ile yapılan anlaşma gereği burada kalmaktaydı" dedi.

Sanıklardan İlknur K., görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti ve olaydan haberdar olmadığını savundu. Diğer sanık Emrah Ö. ise hastaların kötü muameleye maruz kalmadığını, sürekli ilgilendiklerini belirtti.

İddianame ve Suçlamalar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hastane görevlilerinin Nermin Zeren'e sistematik olarak hakaret edip aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu tespit etti. İddianamede, sanıkların mağdura para atarak onu korkuttuğu, ayrıca onun kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği belirtiliyor.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Murat Y.'nin zorla getirilmesine karar verdi ve diğer sanık İrem Aysima E'nin de bir sonraki celsede hazır bulunmasını istedi.

Sonuç ve Gelişmeler

Davanın ilerleyen süreçleri, mağdurun yaşadığı travmanın yanı sıra sağlık sektöründeki etik kuralları yeniden tartışmaya açma potansiyeline sahip. Sanıkların yargılanması, sağlık hizmetlerinin güvenilirliği konusunda endişelerin artmasına neden oluyor.

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