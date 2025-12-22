DOLAR
İstanbul’da Sağanak Trafiği Felç Etti: Sabah Yoğunluğu %82

İstanbul’da haftanın ilk günü sabah saatlerinde etkili yağış nedeniyle trafik yüzde 82 yoğunluğa ulaştı; Anadolu Yakası 08.00 itibariyle yüzde 90’a dayandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 08:33
Yağış, Köprü İstikametleri ve Ana Arterlerde Aksamaya Neden Oldu

İstanbul’da haftanın ilk günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı ve ulaşımda kesintilere yol açtı.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası’nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik gözlenirken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı.

Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldiği dikkat çekti. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90’a dayanırken, Avrupa Yakası’nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

