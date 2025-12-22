İstanbul’da Sağanak Trafiği Felç Etti: Sabah Yoğunluğu %82

Yağış, Köprü İstikametleri ve Ana Arterlerde Aksamaya Neden Oldu

İstanbul’da haftanın ilk günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı ve ulaşımda kesintilere yol açtı.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası’nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik gözlenirken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı.

Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldiği dikkat çekti. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90’a dayanırken, Avrupa Yakası’nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ