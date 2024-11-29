İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

İstanbul'da Sahte İçkiden Ölü Sayısı Yükseliyor

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselmiş durumda. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonları devam ediyor.

Hastaneye Yatanların Durumu

Sond üç gün içinde Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Ümraniye bölgelerinde sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 12 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Bu hastalardan 4'ü maalesef hayatını kaybetti.

Yapılan Operasyonlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Polis, yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli, Beyoğlu ve Fatih'teki iş yerlerine operasyon düzenledi. Arama sonuçları oldukça dikkat çekiciydi; şişelenmiş halde 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe kaçak içki ile birlikte yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal İşlemler

Operasyonlar çerçevesinde, gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Sahte içki üretimi ve satışı ile mücadele amacıyla yapılan bu operasyonlar, halk sağlığını tehdit eden bu tehlikeli duruma karşı büyük bir önlem niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.