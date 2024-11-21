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İstanbul'da Şiddetli Lodos İki Gemiyi Çarpıştırdı

İstanbul'da lodosun etkisiyle Kartal açıklarında demirli iki gemi birbirine sürtüştü, hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:03
İstanbul'da Şiddetli Lodos İki Gemiyi Çarpıştırdı

İstanbul'da Şiddetli Lodos Nedeniyle İki Gemi Çarpıştı

İstanbul'un Kartal açıklarında, etkili olan şiddetli lodos nedeniyle demirli iki gemi birbirine sürtüştü. Gine-Bissau bayraklı "Marla Orca" isimli 99 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, lodosun etkisiyle sürüklenerek, açıkta bekleyen Kamerun bayraklı "DSK1" isimli 116 metre uzunluğundaki gemi ile çarpıştı.

Olay sonucunda her iki gemide de hasar oluştu. Çarpışma anı, gemi personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, personelin yaklaşan gemiyi gördükleri andaki panik halleri ve iki geminin birbirine sürtünme anı ayrı bir şekilde yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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