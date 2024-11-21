İstanbul'da Şiddetli Lodos Sahilde Su Birikintileri Oluşturdu

İstanbul'da Şiddetli Lodosun Etkileri

İstanbul'da son günlerde etkili olan şiddetli lodos, kıyılarda önemli değişikliklere neden oldu. Kayalıkları aşan dalgalar, sahilde su birikintileri ve taşmalar oluşturdu.

Meteoroloji Uyarıları ve Lodosun Şiddeti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde lodos konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bunun ardından başlayan şiddetli rüzgar, etkisini sürdürerek dalga boylarının yükselmesine yol açtı.

Sahillerdeki Durum

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalgaların boyu arttı. Yüksek dalgalar, kayalıkları aşarak sahil yollarında su birikintileri oluşturdu ve rögarların taşmasına sebep oldu.

Vatandaşların İlgi Alanı

Fatih bölgesinde, bazı vatandaşlar denizdeki heyecan verici dalgaları izlemek için sahile akın etti. Cep telefonlarıyla denizin durumunu kayda alan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle zaman zaman ıslanmaktan kaçamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.