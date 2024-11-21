DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,4 -0,16%
ALTIN
2.955,53 -0,7%
BITCOIN
3.365.958,37 -3,6%

İstanbul'da Şiddetli Lodos Sahilde Su Birikintileri Oluşturdu

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, sahillerde su birikintilerine yol açtı. Kayalıkları aşan dalgalar, dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:37
İstanbul'da Şiddetli Lodos Sahilde Su Birikintileri Oluşturdu

İstanbul'da Şiddetli Lodosun Etkileri

İstanbul'da son günlerde etkili olan şiddetli lodos, kıyılarda önemli değişikliklere neden oldu. Kayalıkları aşan dalgalar, sahilde su birikintileri ve taşmalar oluşturdu.

Meteoroloji Uyarıları ve Lodosun Şiddeti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde lodos konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bunun ardından başlayan şiddetli rüzgar, etkisini sürdürerek dalga boylarının yükselmesine yol açtı.

Sahillerdeki Durum

Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalgaların boyu arttı. Yüksek dalgalar, kayalıkları aşarak sahil yollarında su birikintileri oluşturdu ve rögarların taşmasına sebep oldu.

Vatandaşların İlgi Alanı

Fatih bölgesinde, bazı vatandaşlar denizdeki heyecan verici dalgaları izlemek için sahile akın etti. Cep telefonlarıyla denizin durumunu kayda alan vatandaşlar, dalgaların etkisiyle zaman zaman ıslanmaktan kaçamadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su...

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su...

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
2
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
3
UCM'den Netanyahu'nun Tarafsızlık Sorgulamasına Yanıt: Hakim Hohler Açıklık Getirdi
4
Narkoçelik-49 Operasyonu: 58 Şüpheli Yakalandı, 1.756 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Galant'a Tutuklama Emri
6
Hulusi Akar: İsrail, Türkiye için Büyük Bir Tehdit
7
12 Bin Polis Adayı İçin Ön Başvuru Süreci Başladı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar