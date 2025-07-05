DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.931,02 -0,36%

İstanbul'da Soygun Girişiminde Silahlar Patladı: Şüpheliler Kaçtı

Ümraniye'de bir kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 5 maskeli şüpheli, ateş açılması sonucu kaçtı. Polis yakalama çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:19
İstanbul'da Soygun Girişiminde Silahlar Patladı: Şüpheliler Kaçtı

İstanbul Ümraniye'de Soygun Girişimi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan 5 maskeli ve silahlı şüpheli, kuyumcu tarafından açılan ateş sonucu kaçmak zorunda kaldı.

Kuyumcudan Destekli Yanıt

Maskeli soyguncular, kuyumcunun direnişiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Kuyumcunun ateş açması üzerine, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine ilgili devriye ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, yerde 8 adet merminin kovanı bulundu.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Bu kapsamda, yakalama çalışmalarına hız verildi.

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan...

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan silahlı ve maskeli 5 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan...

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan silahlı ve maskeli 5 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da Aşure Dağıttı
2
Kahramanmaraş'ta Yangın: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
3
Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi Projeleri İçin Türkiye Turu Müjdesi
4
Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası Tuzla'da Coşkuyla Tamamlandı
5
Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL
6
Artvin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Polis Hayatını Kaybetti
7
Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz