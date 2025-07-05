İstanbul'da Soygun Girişiminde Silahlar Patladı: Şüpheliler Kaçtı

İstanbul Ümraniye'de Soygun Girişimi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan 5 maskeli ve silahlı şüpheli, kuyumcu tarafından açılan ateş sonucu kaçmak zorunda kaldı.

Kuyumcudan Destekli Yanıt

Maskeli soyguncular, kuyumcunun direnişiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Kuyumcunun ateş açması üzerine, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine ilgili devriye ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, yerde 8 adet merminin kovanı bulundu.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Bu kapsamda, yakalama çalışmalarına hız verildi.

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan silahlı ve maskeli 5 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Ümraniye'de soygun girişiminde bulundukları kuyumcunun kendilerine ateş açması sonucu kaçan silahlı ve maskeli 5 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun soygun girişimine silahla karşılık vermesi üzerine, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.