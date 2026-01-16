İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Ulaştı — D-100 Havadan Görüntülendi

Yarıyıl tatili ve yağış nedeniyle İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı; D-100 Karayolu Merter ve Cevizlibağ'da kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:08
İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Ulaştı — D-100 Havadan Görüntülendi

İstanbul’da akşam trafiği yüzde 90’a çıktı

Yarıyıl tatilinin başlaması ve yağışlı hava, akşam saatlerinde İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritası şehir genelinde kıpkırmızıya döndü ve trafik yoğunluğu %90 seviyelerine ulaştı.

Avrupa Yakası’nda D-100’de kilitlenme

Özellikle Avrupa Yakası’nda, D-100 Karayolu Merter ve Cevizlibağ mevkii havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ve kırmızıya bürünen yollar, trafiğin durma noktasına geldiğini gözler önüne serdi.

Milyonlarca öğrencinin karne alıp yarıyıl tatiline çıkması ile mesai çıkışının çakışması, yağışın da etkisiyle ana arterlerde yoğunluğun artmasına neden oldu.

Avrupa Yakası başta olmak üzere ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti; bazı noktalarda trafik tamamen durdu.

