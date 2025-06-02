İstanbul'da Üçlü Toplantı: Rusya-Ukrayna Savaşı'na Barış Arayışı

İstanbul'da Tarihi Müzakereler Başladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı amaçlayan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Toplantı, Çırağan Sarayı'nda saat 14.45'te başladı.

Dış Politika Yıldızları Bir Arada

Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer alıyor. Rusya heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve GRU Başkanı İgor Kostyukov bulunuyor. Ukrayna tarafında ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, SBU Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi var.

Memorandumun Paylaşımı

Ukrayna, çatışmaların sonlandırılması ve barışa giden yola ilişkin fikirleri içeren memorandumu karşı tarafa teslim ederken, Rusya'nın kendi memorandumunu da müzakereler sırasında sunması bekleniyor.

3 Yıl Sonra Aynı Masada

Türkiye, Şubat 2022'de başlayan savaştan hemen sonra Rusya ve Ukrayna'yı, aynı yıl içerisinde Antalya ve İstanbul'da bir araya getirmişti. Şimdi ise, Mayıs 2025'te pek çok zorluğun ardından, iki tarafı 3 yıl sonra yeniden aynı masada buluşturmayı başardı. Önceki görüşmelerde esir takası ve olası ateşkes üzerinde de mutabık kalınmıştı.

Esir Takası Gerçekleşti

İki ülke arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, 25 Mayıs'ta büyük bir esir takası yapılmıştı. Müzakerelerin ilerleyişi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın (ortada) başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2) da katılıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın (ortada) başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağ 2) ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2) da katılıyor.