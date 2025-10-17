İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda "Sıfır Atığın Tanımlanması" paneli İstanbul'da yapıldı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, dünya genelinde hükümetler, şirketler ve topluluklar arasında giderek artan ilgi gören "sıfır atık" teriminin tanımı ve kapsamı gündeme geldi.

Forum, Sıfır Atık Vakfı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında "Sıfır Atığın Tanımlanması: Sıfır Atık Gerçekte Ne Anlama Geliyor?" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde kimler vardı?

Panelin moderatörlüğünü Delaware Üniversitesi Coğrafya ve Mekansal Bilimler Bölüm Başkanı Saleem Ali üstlendi. Konuşmacılar arasında Columbia Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey Sachs, GAIA'nın Asya Pasifik ofisinde Sıfır Atık Kentleri Program Sorumlusu Ambily Adithyan ve yeniden kullanılabilir ambalaj çözümleri üreten Vytal firmasının Üst Düzey Yöneticisi Tim Breker yer aldı.

Jeffrey Sachs: Sıfır atık, iklim ve ekosistemle bağlantılı

Profesör Jeffrey Sachs, konuşmasında küresel enerji sisteminin uzun yıllar fosil yakıtlara dayandığını, 19. yüzyılın sonlarından itibaren bu yakıtların karbondioksit salımı yoluyla küresel ısınmayı tetiklediğinin anlaşıldığını belirtti. Sachs, "Şu anda gezegendeki düzeni tehdit edecek kadar ciddi bir küresel ısınma aşamasındayız. Bu nedenle yeni bir enerji türüne geçmemiz gerekiyor." dedi.

Sachs, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi yeşil enerji kaynaklarının fosil yakıtlara kıyasla daha temiz olduğunu vurguladı. Ayrıca mikroplastiklerin artık insan vücudu da dahil olmak üzere dünya ekosistemine tamamen entegre olduğunu belirterek, sıfır atık kavramının iklim değişikliği, ekosistem tahribatı ve mikroplastik kirliliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti.

Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde dönüştürülmesinin önemine işaret eden Sachs, metan ve diğer toksik maddelerin toprağa ve suya karışmasını önleyecek adımların da sıfır atık tanımının bir parçası olduğunu kaydetti. Sachs, "Eğer sıfır atıktan bahsedeceksek, o zaman 'geri dönüşüm', 'yeniden kullanım' gibi terimlerin hepsine önem vermemiz gerekiyor. Bu şekilde hayat standartlarımızı korumaya devam edebiliriz, çevreden taviz vermeden bir hayat sürebiliriz." şeklinde konuştu.

Ambily Adithyan: Sıfır atık politikaları toplumsal fayda da sağlıyor

GAIA Temsilcisi Ambily Adithyan, kuruluşun 25 yıldır sıfır atık ve atık azaltma alanında çalıştığını belirtti. Adithyan, sıfır atık politikalarını uygulayan şehirlerin somut kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak Brezilya'daki bir şehirde bu politikalar sayesinde karbon salımında 80 katlık iyileşme sağlandığını bildirdi.

Adithyan, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık azaltma veya geri dönüşümle sınırlı olmadığını, aynı zamanda istihdam yaratma, gelir sağlama ve toplumsal dönüşümü kapsadığını söyledi. Sıfır atığın sistemik bir vizyon gerektirdiğini ve tek başına bireysel bir süreç olamayacağını vurguladı.

Tim Breker: Tek kullanımlığa alternatif, yeniden kullanılabilir ambalajlar

Vytal Üst Düzey Yöneticisi Tim Breker, şirketlerinin tek kullanımlık ambalajlara alternatif olarak yeniden kullanılabilir ambalaj sistemleri geliştirdiğini ve bu sistemleri küresel ölçekte yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı. Breker, firmanın 22'den fazla ülkede ambalajların yeniden kullanımını teşvik eden yerel döngüsel ekonomi modelleri kurduğunu belirtti.

Breker, yeniden kullanılabilir ambalaj sistemlerinin tek kullanımlıklara göre daha karmaşık yapıda olduğunu; her bir ambalajın özel teknolojilerle takip edildiğini ve toplanan veriler doğrultusunda sistemlerin sürekli geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Panel, "sıfır atık" tanımının çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarla ele alınması gerektiğini ortaya koydu ve politikaların kapsamlı, sistemik çözümlerle desteklenmesinin önemini vurguladı.

