İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 63 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. 1-22 Temmuz tarihlerinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti ve bulundurmak suçlarından aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Ele Geçirildi

Yapılan operasyonlar esnasında, İsveç'te "para aklama" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki A.G. de yakalandı. Polonya menşeli sahte kimlik kullanarak Istanbul'da kalan şüphelinin Beşiktaş'taki adresi tespit edildi.

Ekipler düzenledikleri baskın ile A.G.'yi gözaltına aldı ve 2022 yılında kripto para ile uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı mahkemece 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan zanlının, işlemlerinin ardından İsveç'e iade edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan diğer 63 şüphelinin işlemleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, İsveç tarafından "para aklama" ile "uyuşturucu ticareti" suçlarından ülkeye iadesi amacıyla kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki A.G'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Polonya uyruklu sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüphelinin Beşiktaş'ta kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı.