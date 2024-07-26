Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 63 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı da ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:00
İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 63 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. 1-22 Temmuz tarihlerinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti ve bulundurmak suçlarından aranan 63 şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Ele Geçirildi

Yapılan operasyonlar esnasında, İsveç'te "para aklama" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki A.G. de yakalandı. Polonya menşeli sahte kimlik kullanarak Istanbul'da kalan şüphelinin Beşiktaş'taki adresi tespit edildi.

Ekipler düzenledikleri baskın ile A.G.'yi gözaltına aldı ve 2022 yılında kripto para ile uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı mahkemece 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan zanlının, işlemlerinin ardından İsveç'e iade edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan diğer 63 şüphelinin işlemleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis...

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, İsveç tarafından "para aklama" ile "uyuşturucu ticareti" suçlarından ülkeye iadesi amacıyla kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki A.G'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Polonya uyruklu sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüphelinin Beşiktaş'ta kaldığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis...

İstanbul'da, polis ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında, uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 63 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!