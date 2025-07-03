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İstanbul'da Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni Gerçekleşti

İstanbullular için kritik altyapı yatırımı; Samatya Yağmur Suyu Tüneli'nin TBM çıkış töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:10
İstanbul'da Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da Yağmur Suyu Tüneli TBM Çıkış Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Samatya Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni düzenledi. Bu etkinlik, tarihi Yarımada'daki su baskınlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen projenin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Tünel açma makinesinin (TBM) Fatih Molla Gürani Mahallesi'nden tünelden çıkışı için özel bir tören düzenlendi. Törende konuşma yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un altyapı sorunlarını çözmek üzere önemli bir yatırım yaptıklarını ifade etti.

Aslan, "Birinci vizyonumuz İstanbul'un altyapı sorunlarını çözmektir." diyerek, İBB'nin büyük yatırımlarla kente hak ettiği hizmeti sunmak için çalıştığını vurguladı. Ayrıca, İstanbul'a karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizdi.

Bu proje, İstanbul'un kıymetli bölgelerinden birinde su baskınlarını minimize ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

stanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni"...

stanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni" düzenlendi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törende konuşma yaptı.

stanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni"...

stanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli İnşaatı TBM Çıkış Töreni" düzenlendi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törende konuşma yaptı.

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