İstanbul'da 'Yarısı Bizden' Kampanyası ile Riskli Yapılar Dönüşüyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 'Yarısı Bizden' kampanyası sayesinde riskli yapılar, kentsel dönüşüm ile yenilenmeye devam ediyor. Kampanyadan yararlanan emekli Sevim Yazıcı, sosyal medya üzerinden paylaştığı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yazıcı, "İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız 3 ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerimizde oturmak kısmet olacak" dedi.

Bakan Kurum'dan Destek Paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yazıcı'nın dönüşüm hikayesini duyurarak, "Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini 'Yarısı Bizden' kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: Herkes evini kentsel dönüşüme versin" ifadelerini kullandı. Yazıcı, yaşadığı depremler nedeniyle evini yenileme kararı aldığını belirtti.

Devlet Destekleri ile Dönüşüm Hızlanıyor

Kampanya çerçevesinde, vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sunuluyor. İlk yıl faizsiz olan kredinin, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacağı ve toplam geri ödeme süresinin 10 yıl olacağı belirtiliyor. Ayrıca, TOKİ ve Emlak Konut GYO, alan bazlı dönüşümlerde inşaat süreçlerini üstlenerek destek sağlıyor.

Yazıcı, binada yaşayan tüm hak sahiplerinin oylarıyla dönüşüm sözleşmesini onayladıklarını ifade ederken, "Eski binaları artık görmeyeceğimiz için çok mutluyum. Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın," dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanarak evini dönüştüren emekli Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanarak evini dönüştüren emekli Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor.