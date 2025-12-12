İstanbul’da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Ümraniye-Ataşehir'de 1 Gözaltı, 11 Tabanca

İstanbul’da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Ümraniye-Ataşehir'de 1 Gözaltı

Emniyetin sıkı takibi sonucu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul’un Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yürütülen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla Ü.T. (39) adlı şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 11 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 112 mermi ve 1 job ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldiği günden bu yana sokak çetelerine ve yasa dışı silah ticaretine karşı operasyon ve denetimlerin artırılması talimatı verdi. Bu talimat doğrultusunda İstanbul polisi, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen Ü.T. (39)'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar, zanlının Ümraniye'deki evinde ve Ataşehir'deki iş yerinde silah ve mühimmat ticareti yaptığını ortaya koydu.

Ekipler tespitlerin ardından her iki ilçede belirlenen adreslere geçtiğimiz pazar günü eş zamanlı operasyon düzenledi ve şüpheli Ü.T. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, soruşturmanın seyrini belirleyecek nitelikte bulundu.

Yakalanan şüpheli, geçtiğimiz pazartesi günü ' yasa dışı silah ticareti ' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

