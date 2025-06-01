İstanbul'da Yeşilay Bisiklet Turu ile Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi

Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirme Daveti

İstanbul'da bu yıl 12.'si düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Tur, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'ndan başlayarak, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş ve Dolmabahçe rotasında devam etti. Etkinlik, binlerce bisiklet tutkununu bir araya getirdi.

Yeşilay Genel Başkanı'ndan Açıklamalar

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, turun Türkiye genelindeki 81 ilde düzenleneceğini vurgulayarak, "Pedallı yaşam, sağlıklı yaşama konusunda hepimizi cesaretlendirecek ve güçlendirecek," dedi. Dinç ayrıca, yıl boyunca İstanbul'da düzenli olarak bisiklet turları yapılacağını belirtti.

Sağlıklı Yaşam ve Toplum Bilinci

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, etkinliğin toplumda kötü alışkanlıkları azaltma konusunda önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Müftüoğlu, halkı sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmek için bu tarz etkinliklerin farkındalık yaratmadaki önemine dikkat çekti.

Destek ve Katılım

Bisan Kurumsal İletişim Koordinatörü Dilfuruz Ceviz, sağlıklı yaşamı desteklemek için Yeşilay ile birlikte olmakten mutluluk duyduklarını belirtti. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise, bağımlılık mücadeleleri kapsamında böyle sportif etkinliklere destek verdiklerini söyledi.

Farklı Katılımlarla Zenginleşti

Tura Filistin bayrağıFerdinaz Koyuncu, her yıl bu etkinliğe katılmaya özen gösterdiğini ve bisikletin insanları sosyalleştirdiğini vurguladı. Koyuncu, insanların bağımlılıklardan uzaklaşması için alternatif yollar gerektiğine dikkat çekti.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele çabaları, toplumsal sağlığı destekleme yönündeki etkisiyle dikkat çekmektedir. Etkinlik, sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha vurguladı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına katılan binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Tüm illerde düzenlenen turun İstanbul'daki bölümüne katılan amatör ve profesyonel sporcular, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'ndan başladıkları turda, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe rotasını izledi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına katılan binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Tüm illerde düzenlenen turun İstanbul'daki bölümüne katılan amatör ve profesyonel sporcular, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'ndan başladıkları turda, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe rotasını izledi.