İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturmasında Önemli Gelişme: Firari Elif Güven Gözaltına Alındı

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Firari İsim Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İBB şirketlerinden Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaparken gözaltına alındı.

Soruşturmanın Ayrıntıları

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ağır suçlamaları içeriyor. Bu kapsamda, gözaltı sayısı 91'e yükselmiş durumda.

Elif Güven'in Durumu

Gözaltına alınan şüpheli Elif Güven, gerekli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına dair gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.