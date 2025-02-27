İstanbul'daki DEAŞ Operasyonunda 46 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı, 13'üne adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:47
İstanbul'daki DEAŞ Operasyonunda 46 Şüpheli Tutuklandı

DEAŞ Operasyonunda Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda toplamda 60 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 46 zanlı tutuklandı.

Adli Kontrol Uygulamaları ve Serbest Bırakma

Operasyonun ardından, 13 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca, 1 şüpheli emniyetteki sorgusunun akabinde serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Soruşturma kapsamında belirlenen 68 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin Zeynel P. liderliğinde, "İlim ve Hikmet Dergisi" adı altında yasa dışı toplantılar düzenledikleri ve çeşitli ülkelerde askeri eğitim faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Baskınlarda Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, çok sayıda dijital materyal, 2 şarjör, 155 fişek, 1 kasatura, 3 bin 947 dolar, terör örgütüne ait 4 flama, örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlara ait kitaplar ele geçirildi. Zanlıların toplandıkları adres ise mühürlendi.

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