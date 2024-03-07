İstanbul'daki seçmen sayısında ciddi düşüş! İşte 31 Mart'ta oy verecek seçmen sayısı

31 Mart'ta gerçekleşecek olan büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların belirleneceği seçimlere sayılı günler kaldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nda, sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi önemli işlemler hız kazanırken, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Bu yıl İstanbul genelinde 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Geçen yıl gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı.

Adalar ilçesi, 13 bin 682 seçmen sayısıyla en az seçmenin bulunduğu ilçe olurken, Esenyurt'ta ise 642 bin 455 seçmenle en çok seçmenin bulunduğu ilçe konumunda. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık edeceği İl Seçim Kurulu'nda, İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ve İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

Özellikle iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Eminönü semtindeki Sarıdemir Mahallesi, 8 seçmen sayısı ile kentteki en az seçmenin bulunduğu mahalle olarak dikkat çekiyor.