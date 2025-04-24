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İstanbul Depremlerinin Ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'daki depremle ilgili hastane durumunu ve vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:19
İstanbul Depremlerinin Ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Açıklamalar

İstanbul Depremlerinin Ardından Sağlık Bakanı'ndan Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kritik açıklamalarda bulundu. Halen acil gözlem ve geç başvurularla birlikte 60 hastanın tedavi altında olduğunu belirten Memişoğlu, "İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız var" dedi.

Deprem Sonrası Sağlık Durumu

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kriz merkezi toplantısında konuşan Memişoğlu, depremin ardından panik halinde yaralanan kişilerin hastanelere başvurduğunu aktardı. "Bu ikincil yaralanmalarla başvuran hastalarımızın 55'i İstanbul'da, 1'i Sakarya, 2'si Yalova ve 2'si Tekirdağ'da bulunuyor. Genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri yok" diye ekledi.

Vatandaşların Soğukkanlı Olması Önemli

Vatandaşlara, deprem anında soğukkanlı davranmalarını ve bilinçli hareket etmelerini öneren Memişoğlu, "Deprem öncesi ve sırasında nasıl davranacakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. "Devletin bütün kurumları ve bakanları, deprem ile ilgili tüm önlemleri bir arada alıyor" dedi.

Hastanelerin Hazırlığı ve Sismik İzolatörler

Hastanelerin poliklinik, ameliyat dahil tüm hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Memişoğlu, hastaneler için yeniden fiziki analizlerin yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'da 2002’den itibaren 41 büyük hastane yapıldığını, ayrıca 12 sismik izolatörlü hastane bulunduğunu aktardı. Bu tür hastanelerin depremden etkilenmeden hizmet verebilecek yapılar olduğunu ifade etti.

Sonuç Olarak

Memişoğlu, İstanbul'da olabilecek depremlerle ilgili riskleri azaltmak için toplumun ve sağlık sisteminin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve halk sağlığı için her türlü tedbiri alacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda) ile birlikte...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda) ile birlikte İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda) ile birlikte...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda) ile birlikte İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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