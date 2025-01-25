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İstanbul Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Esenler'deki halk pazarında uyuşturucu ticareti yapan M.G. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:36
İstanbul Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Halk Pazarında Uyuşturucu Ticareti İlgisi Suç Üstü Yakalandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, halk pazarında uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli tutuklandı. 18 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, Menderes Mahallesi'nde meyve-sebze tezgahı işleten M.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Ekipler Anında Müdahale Etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pazar alanında M.G. ile birlikte, onunla bağlantılı olduğu belirlenen Y.K. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramada, M.G.'nin tezgahında domateslerin arasına gizlenmiş yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde bulundu.

Suç Mağdurları ve Elde Edilen Malzemeler

Arama sırasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 815 lira ve şüphelinin cep telefonuna da el konuldu. Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasal Süreç Başladı

Daha sonra, M.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Y.K. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, halk pazarlarındaki denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Esenler'de, halk pazarında meyve-sebze tezgahında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli...

Esenler'de, halk pazarında meyve-sebze tezgahında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 18 Ocak'ta Esenler, Menderes Mahallesi'ndeki halk pazarında meyve sebze satışı yapan M.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. M.G'nin meyve-sebze tezgahında arama yapan ekipler, domateslerin arasına gizlenmiş yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 815 lira ile şüphelinin cep telefonuna da el koydu.

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