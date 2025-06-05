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İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Bayram Yoğunluğu Artıyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk gözlemleniyor, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 14:44
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Bayram Yoğunluğu Artıyor

Bayram Tatili İçin Hareketlilik Başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyen tatilcilerle yoğunluk artmaya başladı. Arife günü mesai sonrası, İstanbul ve çevre illerden Ege ile Akdeniz'e doğru akın eden tatilciler, özellikle Osmangazi Köprüsü ve otoyolda trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, güvenlik önlemlerini artırarak denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Hersek Gişeleri'nde, toplam 20 gişe bulunuyor ve bu gişelerin 13'ü İstanbul istikametinden gelen araçlar için ayrıldı. Durdurulan araçlarda yapılan kontrollerle, sürücülerin emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Denetimler Arttırıldı

Otoyol AŞ, yol boyunca olası kaza veya arıza gibi durumlara karşı araçlı devriye ekibi sayısını da çoğalttı. İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında ise akıcı yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürebileceği öngörülüyor. Uygulama noktalarında polis ve jandarma trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Güvenli bir bayram tatili için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek...

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Toplam 20 gişenin bulunduğu Hersek Gişeleri'nin 13'ü İstanbul istikametinden gelen araçlara ayrıldı. Kuyruğun önüne geçmeye çalışılırken, olumsuzluk yaşanmaması adına gelen araçları karşılayan ve gişelere yönlendiren saha ekibinin sayısı da artırıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek...

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Toplam 20 gişenin bulunduğu Hersek Gişeleri'nin 13'ü İstanbul istikametinden gelen araçlara ayrıldı. Kuyruğun önüne geçmeye çalışılırken, olumsuzluk yaşanmaması adına gelen araçları karşılayan ve gişelere yönlendiren saha ekibinin sayısı da artırıldı.

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