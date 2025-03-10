İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Önemi Üzerine Konuştu

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı bünyesinde gerçekleştirilen "Ramazan Söyleşileri"ne katıldı. Keskin, “Yaşadığımız bu şehir sıradan bir şehir değil. Bu şehrin altı da üstü de çok kıymetli. Her taraf tarih.” diyerek, İstanbul'un kültürel ve tarihi değerlerine vurgu yaptı.

Kitap Sevgisi ve İstanbul ile İlgili Okumalar

Etkinlikte, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı tarafından yönetilen konuşmada, Keskin, kitaplarla olan ilişkisini ilkokulda başladığını ve ortaokul yıllarında tarihi romanlarla devam ettiğini belirtti. "Üniversite yıllarında kitaba olan ilgim arttı; kitap kulübü kurarak bu alanda arkadaşlarımla birlikte etkinlikler düzenledik" diyen Keskin, İstanbul hakkında son dönemlerde okuduğu kitapları da paylaştı.

İstanbullu Olma Bilincinin Önemi

Keskin, İstanbul'un her köşesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “40 yıldır burada yaşıyorum; daha gitmediğimiz, görmediğimiz o kadar çok değerli yer var ki” şeklinde konuştu. Sivil toplum kuruluşları ve kültür yöneticilerinin, İstanbullularda yaşadıkları ilçeye aidiyet duygusunu artırma konusundaki önemini de ifade etti.

Etkileşim ve Kültürel Projeler

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak pek çok kültürel projeye imza attıklarını söyleyen Keskin, "Amacımız İstanbul’un ve ülkemizin kıymetinin bilinmesi. İnsan sevdiğini korur” diyerek, İstanbul’a duyulan sevginin korunma noktasındaki etkisine dikkat çekti.

Fuar Hakkında Detaylar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 23 Mart'a kadar Fatih Camisi avlusunda kitapseverleri ağırlayacak. Fuar, aile temasıyla çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparken, 200’den fazla yayınevinin eserleri de okuyucularla buluşuyor. Ayrıca, çocuklar için atölyeler ve çeşitli oyunlar da etkinlik programında yer alıyor.

Söyleşi Takvimi

Fuarın etkinlik takvimi dahilinde pek çok yazar ve sanatçı söyleşilere katılacak. Aşağıda bazı tarihleri ve katılımcıları bulabilirsiniz:

12 Mart: Hüsrev Subaşı

Hüsrev Subaşı 13 Mart: Murat Mücahit Yentür, Savaş Barkçin

Murat Mücahit Yentür, Savaş Barkçin 14 Mart: Yusuf Dursun, Hatice Kübra Tongar

Yusuf Dursun, Hatice Kübra Tongar 15 Mart: Saliha Erdim, Muhammed Emin Yıldırım

Saliha Erdim, Muhammed Emin Yıldırım 23 Mart: Taha Kılınç

Fuar ile ilgili daha fazla bilgi için @tdvfuarlari sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.