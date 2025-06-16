İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu AKM'de Şahane Bir Gösteri Gerçekleştirdi!

İstanbul Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu AKM'de Sahne Aldı

İstanbul Maarif Orkestrası ile Maarif Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Program, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla gerçekleşti.

İlk Kez Bir Araya Geldiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan iki topluluk, ilginç bir gösteri sundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Valisi Davut Gül gibi önemli isimlerin de katıldığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Türk Müziği ile Duygusal Bir Yolculuk

İstanbul Maarif Orkestrası, Şef Ahmet Gürkan Er yönetiminde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği repertuvarındaki eserlerle müzikseverleri derin bir duygusal yolculuğa çıkardı.

Öğretmenin Doğuşu

Gösteride, sanat yönetmenliğini Milli Eğitim Bakanlığı Halk Dansları Genel Sanat Yönetmeni Nurullah Şimşek’in üstlendiği ve bir öğretmenin hayat yolculuğunu anlatan “Öğretmenin Doğuşu” isimli dans tiyatrosu sahnelendi.

Program Sonrası Yentür’ün Açıklamaları

Programın sonunda hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile etkinlik sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin yalnızca sınıfta değil, hayatın her alanında etkili olduğunu vurguladı.

Yentür, “Bugün öğretmenlerimiz muhteşem bir sahne aldı. Öğrencilerine ve tüm velilerimize hayatın tüm ritmini sahneye yansıttılar. Onlar yaparak, yaşayarak öğrenme modeliyle, öğrencilere hayatın gerçekleri ve tarihsel kültürümüzden gelen medeniyetimizin kodlarını sergilediler.” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan İstanbul Maarif Orkestrası ile Maarif Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmenlerden oluşan İstanbul Maarif Orkestrası ile Maarif Halk Dansları Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle bir araya geldi.