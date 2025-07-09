İstanbul Photo Awards 2025'in İlk Sergisi Ankara'da Tanıtıldı

İstanbul Photo Awards 2025'in İlk Sergisi Resmi Olarak Açıldı

İstanbul Photo Awards 2025'in ilk sergisi, Ankara'da gerçekleştirilen etkileyici bir etkinlikle tanıtıldı. Bu önemli organizasyon, fotoğraf sanatının en değerli örneklerini sergilemek amacıyla yola çıkıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz'ün Açıklamaları

Etkinlikte konuşma yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, “İstanbul Photo Awards, belge niteliği taşıyan her karenin önemini bir kez daha gösteriyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklama ile fotoğrafçılığın sadece sanat değil, aynı zamanda tarih ve belgeleme aracı olduğunu vurguladı.

Etkinlikle birlikte, fotoğraf sanatına olan ilginin artması ve yeni yeteneklerin keşfi hedefleniyor. İstanbul Photo Awards, katılımcılarına uluslararası düzeyde bir platform sunarak, belgelerin her anıya sahip çıktığını ortaya koymayı amaçlıyor.

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ilk sergisinin resmi daveti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşti.

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ilk sergisinin resmi daveti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşti.