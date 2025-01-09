İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24. Yaşını Kutluyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, 24. yılını coşkuyla kutladı ve büyüyen hizmet hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:48
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24. Yaşını Kutluyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24. Yaşını Kutluyor

Avrupa'nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, 24. açılış yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "24 yıldır İstanbul'a hizmet eden havalimanımız, sadece bir ulaşım noktası değil, şehrimizi dünya ile buluşturan küresel bağlantıların kesişim noktası haline geldi. Hep birlikte, daha da büyüyen bir Sabiha Gökçen için yeni yollara, yeni projelere ve daha nice yıllara..." ifadelerine yer verildi.

İSG, 2001 yılında hizmete başladığında yaklaşık 47 bin yolcuya ev sahipliği yaparken, 2024 yılı itibarıyla bu rakamın yaklaşık 41,5 milyon yolcu olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu büyüme, havalimanının İstanbul’un uluslararası ulaşımındaki rolünü pekiştiriyor.

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