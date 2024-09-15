İstanbul TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Şok Eden Kaza İlgili Gelişmeler

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme kazada, 6 aracın karışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı.

Kaza Anının Detayları

Olay, otoyolun İSTOÇ mevkisi Ankara yönünde meydana geldi. Henüz nedeninin belirlenemediği bir durumda, 3 araç maddi hasar görecek şekilde çarpıştı. Kazaya karışan araçların sürücüleri, tutanak tutmak için olay yerinde durdukları sırada, aynı yönde seyreden 3 başka araç da onlara çarptı.

Kaza sonucunda olay yerinde bir kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralıların durumu ise ciddiyetini koruyor, 5 kişi hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan 1 kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik Durumu

Olay sonrası, otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu nedenle araç akışı tek şeritten sağlanmakta. Ekipler, kaza sonrası oluşan araçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.