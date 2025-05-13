İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali Başarıyla Tamamlandı

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, spor ve sinemanın bir araya geldiği heyecan dolu bir etkinliği başarıyla sonlandırdı. Festival, bu yıl ilk kez Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran'ın liderliğinde gerçekleştirildi ve 4 gün boyunca eşsiz yapımlara ev sahipliği yaptı.

Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilk yılının oldukça heyecan verici geçtiğini belirterek, "Farklı ülkelerden gelen nitelikli yapımlarla sporun farklı hikayelerine tanıklık ettik. Hem izleyicilerden hem de sektörden aldığımız geri dönüşler bizi çok motive etti," dedi.

Demirkıran, önümüzdeki yıl için daha fazla genç yönetmene ve özverili spor hikayelerine yer açmak istediklerini vurgulayarak, "Bu alandaki sinema üretimini desteklemeye ve sporun ilham veren yönünü sinemaseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve Söyleşilerle Zenginleşti

Festival kapsamında, gösterimlerin yanı sıra sporun birleştirici gücünü ve ilham verici hikâyeleri yansıtan söyleşi ve atölyeler gerçekleştirildi. SportsFilmLab atölyeleri, genç sinemacıların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu bir platform oldu.

Merve Dündar yönetiminde gerçekleşen panelde Kiraz Öcal, "Kızlar Sahada" projesini anlatarak, futbolda kadının yeri ve gönüllülük deneyimleri üzerine bilgiler paylaştı. Ayrıca, Prof. Dr. Cengiz Karagözoğlu, Dr. Şeval Kayğusuz ve spor psikoloğu Elif Balıkçı, "Sporcu Psikolojisini Sinemayla Anlamak" başlıklı oturuma katıldılar.

Dünya buz yüzme şampiyonu ve Guinness rekortmeni Deniz Kayadelen, "The Sky is the Limit" filminin ardından düzenlenen söyleşide konuk oldu.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Festivalde, sporun farklı yönlerini ele alan filmlerin gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi. "Taçsız Kral" filmiyle Türk futbolunun önemli ismi Metin Oktay anıldı. Söyleşi sırasında Mustafa Denizli ve Atilla Gökçe, Oktay ile anılarını paylaştılar.

Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise "İlham Veren Kadınlar" söyleşisi oldu. Burada, eski milli voleybolculardan oluşan Team Efso, "Kadının Gücü" mottosuyla sahalara dönüş hikayelerini aktardılar.

Festival kapsamında ödüller de verildi. Gelecek vadeden genç tenisçi Hannah'ın başka bir ülkenin milli takımıyla sözleşme imzalamak üzereyken verdiği önemli kararı konu alan İran yapımı "Touch" filmi "En İyi Kısa Film Ödülü"'nü kazandı. Ayrıca, sporun ruhunu ve dayanışmanın gücünü izleyiciye aktaran "Remar" belgeseli "En İyi Belgesel Ödülü"'ne değer görülürken, Merve Üsküplü'nün "Ölmediysen Devam Et" filmi "Post Prodüksiyon Ödülü"'nü ve Ezgi Temel'in "Yıldız" filmi "Temel Prodüksiyon Ödülü"'nü aldı.

Sporun ve sinemanın bir araya geldiği "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" sona erdi. Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlik 4 gün sürdü.